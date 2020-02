Fantacalcio, i "campo o panca" della 24^ giornata di Serie A

2/10

RODRIGO PALACIO (Bologna) – CONSIGLIATO - Reduce da 4 risultati utili consecutivi in casa, il Bologna è sempre alla ricerca del clean sheet perduto. Nelle gare interne, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata solo a inizio stagione contro la Spal. Per il resto di reti (incassate) ne sono sempre arrivate. Genoa che però non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione e che ha dimostrato di soffrire non poco a livello difensivo le squadre che cercano di attaccare con continuità. Gara sempre particolare per Palacio: i fari sono puntati su Orsolini e Barrow ma il buon vecchio Rodrigo è sempre lì, pronto a finalizzare o a suggerire. Tantissimi palloni passano per i suoi piedi e potrebbero portare in dote bonus

Il fantaconsiglio di Ciccio Caputo a FantaShow