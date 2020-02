Lazio-Inter, parla Conte: la conferenza stampa LIVE

Sfida al vertice tra Lazio e Inter nella 24^ giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo la rimonta da urlo nel derby, hanno perso la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. Lukaku e compagni adesso cercano il riscatto per confermare il primo posto in campionato. Conte presenta la partita dell'Olimpico, segui qui la conferenza stampa LIVE. Domenica 16 febbraio alle 20:45 il match è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite