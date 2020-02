Probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Il Cagliari, che non vince in campionato dal lontano 2 dicembre, ospita un Napoli in crescita. Maran senza lo squalificato Nainggolan. Gattuso ritrova Insigne, Milik verso la panchina. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 18 di domenica

Domenica alle 18 scendono in campo Cagliari e Napoli, separate da due punti in classifica e dunque avversarie in un match che dà adito a scenari contrapposti. Da una parte, i sardi con un successo affosserebbero il Napoli; dall'altra, Gattuso vincendo realizzerebbe il sorpasso in classifica. Il morale è dalla parte dei campani, reduci dall'impresa di San Siro in Coppa Italia. La squadra di Maran, alla ricerca della prima vittoria del 2020 (nessun successo nelle ultime 10 partite tra campionato e Coppa Italia), deve anche superare la batosta relativa al nuovo infortunio di Pavoletti, occorsogli in occasione di una cena di squadra organizzata da lui stesso.

Cagliari, Nainggolan squalificato

Non pochi ballottaggi da risolvere per Maran, in una settimana a dir poco movimentata per il Cagliari a causa dello sfortunato episodio che ha portato al nuovo infortunio di Pavoletti. Il club ha emesso un comunicato per cercare di riportare ordine ma soprattutto l'attenzione sulla gara di campionato. Contro il Napoli mancherà Nainggolan, assente per squalifica. Al suo posto vedremo Gaston Pereiro dal 1'. A centrocampo la certezza è Nandez, affiancato probabilmente da Cigarini (favorito su Oliva). Rog prova a recuperare per contendere una maglia a Ionita. In difesa Mattiello in pole per coprire il ruolo di terzino destro, ma non è da escludere l'ipotesi che vedrebbe Ceppitelli centrale con Klavan e di conseguenza Pisacane a destra.

CAGLIARI (4-3-1-2) Probabile formazione: Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Napoli, recuperato Insigne

Il ko con il Lecce è stato archiviato con la bella prestazione in Coppa Italia, successo a San Siro firmato Fabian Ruiz nella semifinale di andata giocata mercoledì contro l'Inter. La trasferta di Cagliari dà a Gattuso l'opportunità di confermare il trend positivo (in particolare sul fronte dei gol subiti, vista l'imbattibilità ottenuta contro i nerazzurri). In occasione di questa sfida l'allenatore del Napoli punterà su Mertens ("tanta roba", la dedica al belga nel post-partita di Coppa Italia) e su un ritrovato Insigne (smaltita la botta al ginocchio). In difesa probabile conferma per la coppia Manolas-Maksimovic, perché Koulibaly non è ancora considerato al top della forma. Panchina di lusso con Milik, Lozano, Politano, Lobotka e l'eroe di coppa Ruiz.

NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso