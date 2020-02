Le parole del dirigente bianconero su Sarri: "Da quando sono alla Juve siamo tutti in discussione, ogni stagione". Poi sul campionato: "Non è mai stato vinto a marzo o ad aprile, non c'è nulla di diverso rispetto agli altri anni"

La Juventus prova a ripartire dopo la sconfitta con il Verona della scorsa settimana, la terza in campionato e la quarta in stagione. I bianconeri non stanno dominando il campionato come nelle passate stagioni, ma Fabio Paratici non è preoccupato rispetto agli altri anni. "Sarri in discussione? Alla Juve lo siamo tutti, ogni giorno - ha detto a Sky Sport lo Chief football officer bianconero -. Sono dieci anni che sono qui, sono otto anni che vinciamo e siamo stati tutti in discussione ogni stagione. Quest'anno è esattamente uguale agli altri". Poi il dirigente della Juve ha aggiunto. "Ogni tanto la pressione ce la mettiamo da soli, ci aspettiamo tanto da noi stessi per quello che rappresentiamo. Nelle passate stagioni il campionato non è mai stato vinto a marzo o aprile, ma sempre a maggio, quindi è tutto normale".