Milan Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

I rossoneri vogliono approfittare del mezzo passo falso del Verona a Udine per avvicinarsi ancora di più alla zona Europa. Dall'altra parte i granata sono reduci da 4 ko consecutivi in Serie A (non fanno peggio dalla stagione 2006-07 con Zaccheroni). Calcio d'inizio lunedì 17 febbraio alle 20:45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Vuole tornare a vincere il Milan dopo il pareggio con il Verona e la sconfitta nel derby con l'Inter. Nel mezzo anche l'1-1 beffa in Coppa Italia con la Juventus, che ha comunque certificato il buon momento di forma dei rossoneri. La squadra di Pioli vuole approfittare del mezzo passo falso del Verona a Udine per avvicinarsi alla zona Europa. Il Milan è imbattuto da 23 partite interne di Serie A contro il Torino (15V, 8N), ma i granata hanno vinto gli ultimi due match di campionato. La squadra di Longo arriva da quattro ko consecutivi in cui ha subito ben 16 reti: i granata non registrano più sconfitte di fila in Serie A dalla stagione 2006/07, con Alberto Zaccheroni in panchina. Ibrahimovic è imbattuto in quattro sfide contro il Torino in Serie A (3V, 1N), andando a segno tre volte, mentre Rebic ha segnato almeno il doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore del Milan in Serie A nel 2020 (quattro). Pioli si affiderà a loro per tornare a sorridere.

Dove vedere Milan-Torino in tv

La partita fra Milan e Torino, in programma lunedì 17 febbraio alle ore 20:45 allo stadio San Siro e valida per la 24^ giornata di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca di Maurizio Compagnoni; commento di Luca Marchegiani; bordocampo Alessandro Alciato, Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo.