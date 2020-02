Milan-Torino, Pioli: la conferenza stampa LIVE

Sono girati tanti nomi sulla panchina del Milan, ti ha dato fastidio?



"So benissimo qual è il mio ruolo, siamo stati bravi tutti a non farci portare via dalle voci di mercato a gennaio e dobbiamo continuare così fino alla fine. Siamo in un grande club, è normale possano esserci tante voci alle quali non possiamo partecipare. Dobbiamo essere concentrati sul lavoro, c'è ancora tanta stagione davanti a noi per fare bene. Ci sono ancora 45 punti a disposizione che sono tantissimi, non sto neanche pensando al mio futuro perché sono troppo dentro questa situazione. Il resto non m'interessa".