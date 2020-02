Giallo sostituzione e qualche momento di tensione sulla panchina del Milan durante la partita poi vinta contro il Torino per 1-0. Nel finale del primo tempo, dopo un ripiegamento difensivo, Kjaer si ferma per un problema muscolare al flessore sinistro e chiede il cambio alla panchina. Pioli, che solitamente dal 30’ del primo tempo fa riscaldare a gruppetti da 3 (come da regolamento) i suoi giocatori della panchina, chiama Musacchio - uno di quelli che già aveva svolto il riscaldamento - e lo invita a scendere immediatamente in campo per sostituire il danese. L’argentino però non reagisce e non sveste la tuta, come se non volesse entrare in campo così a freddo; Pioli lo riprende anche in maniera colorita, ma non succede nulla e alla fine il difensore gli riferisce di non sentirsela di entrare in campo per un presunto problema fisico. A quel punto l’allenatore, visibilmente arrabbiato, chiama Gabbia, mandandolo in campo in tutta fretta per sostituire il danese. Dopo l’intervallo, poi, Musacchio non è tornato in campo ed è rimasto negli spogliatoi.