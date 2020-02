Inter, Borja Valero: "Rompiamo le scatole a chi è davanti"

Impegnata in tre competizioni, l’Inter sta vivendo uno dei momenti più delicati della stagione. In campionato è a tre punti dalla vetta, in Europa League ha superato nell’andata dei sedicesimi di finale il Ludogorets ipotecando il passaggio del turno e in Coppa Italia c’è da rimontare lo 0-1 maturato contro il Napoli. Borja Valero, intervistato in esclusiva da Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: "Conta stare sempre aggrappati alla classifica per avere una chance fino alla fine, quindi proviamo a vincere il più possibile. I punti che abbiamo perso noi magari li perderanno più avanti le altre. Dobbiamo provare a rompere un po' le scatole a tutti". In una corsa così serrata, la compattezza può risultare decisiva: "Credo che la differenza la farà il gruppo. Essere uniti in questa fase del campionato, dell'Europa League e della Coppa Italia può fare la differenza. Ognuno che trova il suo piccolo spazio e contribuisce nel proprio piccolo alla squadra sarà determinante per il prosieguo della stagione".

Il momento personale

Le difficoltà incontrate dall’Inter, tra infortuni e altre assenze, hanno ridato l’opportunità a Borja Valero di ritagliarsi spazio: "Quando non ne trovi molto si passano dei momenti difficili, ma ho lavorato tantissimo e il mister l'ha capito. Ci sono stati tanti infortuni e tanti problemi e questo ha contribuito a farmi trovare spazio, però quando l'ho avuto ho dimostrato di essere all'altezza di questa squadra ed è una cosa molto importante, soprattutto per me, per sentirmi ancora giocatore e quegli stimoli per andare avanti".

"Eriksen è un giocatore importante"

Nel reparto con l’arrivo di Christian Eriksen la concorrenza è notevolmente aumentata. "È un giocatore importante, lo abbiamo osservato tante volte in tv e ci ho giocato anche contro e l'ho sofferto da avversario, speriamo che possa dare il suo contributo in questo finale di stagione" ha proseguito il centrocampista spagnolo. Che infine ha commentato il risultato ottenuto in Europa League: "Era molto importante vincere e fare più gol possibili, in modo da avere un ritorno ancora più tranquillo. Naturalmente non dobbiamo ancora pensare che sia tutto fatto, però è stato un bel passo in avanti".