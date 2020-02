Coronavirus in Italia, contagio in Lombardia e Veneto. News di oggi e ricadute sullo sport

lo sport in Lombardia e Veneto si ferma per fronteggiare l'emergenza coronavirus: il governo ha varato un decreto legge, illustrato dal premier Conte e dal ministro della salute Speranza in una conferenza stampa. Sospesi gli eventi sportivi previsti nelle due regioni interessate. Rinviate tre gare di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari. La decisione al termine di 48 ore complicate con due vittime: un uomo deceduto nel padovano e una donna residente in Lombardia. Oltre 70 i pazienti risultati positivi ai test in tutta Italia

CORONAVIRUS: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE