Roma-Lecce, Fonseca: "Ho visto la squadra con fiducia. Accetto le critiche senza problemi"

La Roma dà seguito al successo ottenuto in Europa League contro il Gent e, dopo tre sconfitte consecutive, ritorna a vincere anche in campionato. I giallorossi battono il Lecce all'Olimpico per 4-0, soddisfatto Paulo Fonseca: "La squadra si è allenata bene in questi giorni, ero fiducioso per questa partita – ha dichiarato a Sky Sport - Il Lecce era in un buon momento, ma abbiamo fatto i primi 30 minuti alla grande e abbiamo proseguito così fino alla fine. Ho visto i calciatori con più fiducia e coraggio, questo è importante. Per noi è troppo importante non prendere gol, per la seconda volta consecutiva ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una buona partita soprattutto dal punto di vista delle marcature preventive, è stato molto importante e ci ha permesso di non prendere gol contro una squadra che ha ottime qualità offensive. Le critiche? Devo essere sempre equilibrato e capire il momento, se non andiamo bene il principale responsabile è l'allenatore. In questi momenti non mi aspetto fiori, ma per me non è difficile e accetto senza problemi le critiche".

"Bene Veretout e Cristante, Mkhitaryan grande giocatore"

Fonseca sottolinea l'importanza del centrocampo e di Mkhitaryan: "L'inizio della nostra costruzione è troppo importante, i due centrocampisti sono fondamentali per noi. Ma tutti hanno fatto una buona partita, mi sono piaciuti molto Veretout e Cristante ma in generale tutta la squadra ha fatto bene. Diawara sta dando segnali importanti, ma bisogna valutare le sue condizioni tutti i giorni. Mkhitaryan è un grande giocatore, è bravissimo nella scelta dell'ultima giocata. Spesso l'abbiamo sbagliata in questa stagione, per questo motivo è molto importante per noi. La sostituzione di Pellegrini? Ha fatto una buonissima partita, ma aveva un fastidio e ho preferito non rischiare".

Dzeko: "Due vittorie che devono darci fiducia"

Questo il commento di Edin Dzeko: "Abbiamo fatto quattro gol e dietro non abbiamo rischiato, nelle ultime gare c'è stata una buona Roma e questo ci deve dare fiducia per le prossime gare. L'ultima vittoria con il Gent ci ha dato forza perché il successo mancava da molto, due mesi senza vincere sono troppi ma non mi piace parlare di quello che è stato. Guardiamo avanti, pensiamo alla prossima partita sperando che queste due vittorie ci abbiano dato forza e fiducia. Ritorno col Gent? In casa abbiamo vinto senza prendere gol, in Europa è importante. Andiamo lì a dare tutto e a provare a vincere, vogliamo passare il turno".