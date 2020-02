Probabili formazioni Serie A della 26^ giornata: ultime news dai campi

La Serie A, riprende le operazioni ma le ultime direttive in fatto di rinvii ci presentano un altro turno con meno di 10 gare in programma. Le partite verranno disputate a maggio e quindi parlando di fantacalcio e di Superscudetto, ci sarà 6 politico (5 per i portieri) delle squadre che non scenderanno in campo



Pendiamo tutti dalle labbra e dalle notizie della squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco quindi una panoramica generale delle gare che si disputeranno, ricordandovi sempre di dare anche uno sguardo ai nostri ‘CAMPETTI’ per avere un’idea più chiara su indisponibili e sistemi di gioco

LAZIO-BOLOGNA, ore 15

Lazio, Correa in vantaggio su Caicedo

Un paio di dubbi per la Lazio di Simone Inzaghi che aprirà il programma di giornata. Priva di Acerbi, la formazione biancoceleste deve, ancora una volta, rivedere il proprio assetto difensivo. Probabile che sia Luiz Felipe, al rientro dalla squalifica, a prendere il posto di centrale. A destra ci sarà invece Lazzari mentre Milinkovic-Savic, reduce da un lieve affaticamento, sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo. Jony ha smaltito il problema alla caviglia e ci sarà. Davanti solito duello Correa-Caicedo con il primo in vantaggio dopo la rifinitura

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile

Bologna, buone notizie per Sinisa Mihajlovic

Tanti ritorni in casa rossoblù. In difesa torna dalla squalifica Denswil che riprenderà posto sulla corsia di sinistra (anche perché Mbayè è squalificato). Stesso discorso per Schouten. In porta invece recupera Skorupski che è rientrato regolarmente in gruppo. Restano ancora ai box Krejci, Dijks, Svanberg mentre tutti gli altri possiamo considerarli ex indisponibili. Certo, non tutti sono tornati al 100% ma Medel, Sansone, Soriano e Santander sono a disposizione. Per Soriano e Sansone (ma occhio alla risalita delle quotazioni di Barrow) si potrebbe profilare anche la titolarità nell'XI di partenza

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI-TORINO, sabato ore 20:45

Napoli, recupero lampo per Mertens che è convocato

Gol, balletto, record e infortunio. E’ stato un martedì con alti e bassi quello di Dries Mertens. Il belga, uscito malconcio dall’impegno interno contro il Barcellona, pareva dover rimanere a riposo per qualche giorno, invece il suo nome compare nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino anche se Milik è favorito d'obbligo per il ruolo di punta centrale con Politano e Insigne ai suoi lati. Mario Rui ha un piccolo fastidio muscolare ed eventualmente Hysaj può spostarsi a sinistra. In mediana ci sono varie soluzioni. Occhio perché sia Zielinski che Demme sono diffidati; quest’ultimo è da verificare dopo la Champions. Nel caso è pronto Lobotka. Koulibaly prosegue la sua tabella di recupero

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Lobotka, Elmas; Politano, Milik, Insigne

Torino, Berenguer è a disposizione



Fino a pochissimi giorni fa, c’era il solo Millico nell’infermeria granata. Longo però è in apprensione anche per Alex Berenguer che a metà settimana ha accusato un attacco di lombalgia acuta. Il trequartista però pare aver superato l’inconveniente e sarà disponibile anche per una quasi sicura partenza da titolare. Granata che quindi si potrebbero schierare con un 3-5-2 con De Silvestri in vantaggio su Ola Aina per un posto sulla fascia destra. Zaza cerca un posto nell’XI titolare ma deve battere la concorrenza di Verdi. Baselli è la prima alternativa all’eventuale assenza di Berenguer mentre Edera rappresenta il potenziale 3-4-3 con un centrocampista in meno rispetto al solito Toro.

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.

LECCE-ATALANTA, domenica ore 15

Lecce, torna Saponara ma Deiola è a rischio

Nessuna buona notizia per Liverani sul fronte attaccanti. Lapadula resta solo visto che Farias, Babacar e Falco continuano il lavoro differenziato per cercare di recuperare il prima possibile. Torna a disposizione invece Saponara che dovrebbe affiancare Mancosu sulla trequarti. Deiola è stato vittima di un affaticamento muscolare e potrebbe dover uscire momentaneamente dalla formazione di partenza. C’è infatti Petriccione in pole per il ruolo di centrocampista centrale

LECCE (4-3-2-1) probabile formazione: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Atalanta, Toloi assente. Djimsiti in forse

Contro il Lecce, Gasperini poteva avere ampia scelta per ciò che concerne l’XI titolare da schierare al ‘Via del Mare’. Le opzioni in difesa però rischiano di azzerarsi visto che Toloi ha svolto lavoro differenziato a causa di problema muscolare che con tutta probabilità lo terrà fuori dalla sfida. Allenamento differenziato anche per Djimsiti che a questo punto è da considerare in forte dubbio. Non dovesse farcela, oltre a Caldara e Palomino, Gasperini potrebbe arretrare uno tra De Roon e Castagne oppure puntare su Czyborra. Sulle corsie esterne si candida (anche lì) Castagne mentre Pasalic (diffidato) potrebbe partire dalla panchina a meno che De Roon non faccia il difensore

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic

CAGLIARI-ROMA, domenica ore 18

Cagliari, Nandez resta squalificato

I rinvii di settimana scorsa non hanno permesso ai vari squalificati di osservare il turno obbligatorio di stop. Da regolamento infatti la squalifica si deve scontare nella prima gara giocata (di A o di Supercoppa) dalla propria squadra successiva al provvedimento del giudice. Nandez settimana scorsa era squalificato ma resta tale in virtù del rinvio di Torino-Parma. Ai box ci saranno anche Faragò (tendinopatia) e Ceppitelli (che dopo il problema di fascite plantare si sta allenando a parte). A destra ci sarà uno tra Cacciatore e Mattiello. In mediana si candida, tra gli altri, anche Oliva con Cigarini (o Ionita) che rischiano il posto. A supporto del duo d’attacco ci sarà invece Radja Nainggolan

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Roma, Pellegrini salta anche il Cagliari. Per Under tutto ok

Catena di destra tutta da scoprire per la Roma di Paulo Fonseca. In Europa League il turnover è stato davvero mimino e in vista di domenica va fatto il punto della situazione quanto ad acciacchi e stanchezza. Di sicura c’è la squalifica di Mancini con Fazio favorito al fianco di Smalling, così come sicura sarà l’assenza di Lorenzo Pellegrini causa infortunio. La corsia destra, tra Bruno Peres e Santon e tra Carles Perez, Perotti e Under resta ancora da definire. Il turco ha superato a pieno il piccolo problema che aveva avuto ed è abile e arruolabile. Sicuro invece l’impiego di Mkhitaryan. A sinistra chance per Kluivert, confermato dopo il gol in coppa

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA-VERONA, lunedì ore 20:45

Sampdoria, dubbio Linetty. Sempre due gli squalificati

Il problema trequartista di settimana scorsa resta tale per Claudio Ranieri. La Samp, non avendo giocato nell’ultimo turno, è ancora priva degli squalificati Murru e Ramirez. A sinistra spazio ad Augello. Con Tonelli dovrebbe toccare a Yoshida mentre in mediana c’è l’opzione Depaoli che pare in vantaggio su Thorsby. Sull’altra corsia invece si candida Jankto anche perché Linetty è ancora alle prese con il problema all’anca ma attenzione anche alla possibile soluzione Maroni, provato in quel ruolo in allenamento

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynki, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Maroni; Gabbiadini, Quagliarella

Verona, distorsione alla caviglia per Faraoni

Con Miguel Veloso out causa squalifica, nel centrocampo del Verona dovrà gioco forza arretrare un trequartista e, se il passato non ci inganna, toccherà a Pessina andare a lavorare in mediana. Sulla corsia destra Faraoni ha rimediato un trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra. Tempi di recupero da definire e titolarità quindi per Adjapong. In attacco invece da segnalare che sia Borini, sia Pazzini sono sulla via del completo recupero e uno dei due (Borini?) potrebbe inserirsi nella lotta tra Stepinski e Di Carmine



VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Adjapong, Pessina, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski