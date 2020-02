Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Aumenta il numero di guariti dal coronavirus in Italia (sono 46), mentre i contagiati sono oltre 800 (metà con lievi sintomi o nessuno). L'assessore della Regione Lombardia Gallera: "La nostra proposta è prorogare di sette giorni le misure in essere". Il ministro dell'economia Gualtieri: "Stop a cartelle nella zona rossa fino al 30 aprile". Primo caso nel Lazio. Gli Stati Uniti hanno elevato l'allerta nei confronti dell'Italia al livello 3 (la stessa di Cina e Corea del Sud) sconsigliando i viaggi nel nostro Paese. Il ministro dello Sport Spadafora: "L'obiettivo è far ripartire lo sport garantendo la salute". In un comunicato ufficiale, la Pianese (che milita in Serie C) parla di 4 contagi (tre giocatori e un collaboratore). Calciatori, dirigenti e staff sono in quarantena fiduciaria. Mourinho ha rivelato che Son sarà costretto all'auto-isolamento per 14 giorni dopo essersi sottoposto a un intervento al gomito in Corea del Sud. Rinviata la partita di Champions di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco in programma il 3 marzo a Budapest. Rinviati i match casalinghi di Youth League di Inter e Atalanta

CORONAVIRUS: I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE