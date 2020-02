Spadafora: "Bene il rinvio, così si è garantito il pubblico"

Il ministro Vincenzo Spadafora ha "espresso soddisfazione per la collaborazione che in queste ore è stata dimostrata da FIGC e Leghe Calcio e anche dal Coni" per il rinvio delle partite nelle zone a rischio. In particolare, il Ministro ha apprezzato la decisione della Lega Serie A, che ha stabilito il rinvio delle partite inizialmente previste a porte chiuse. Atteso nel pomeriggio un rapporto aggiornato da parte del Comitato Scientifico.

Marotta a Sky: "Serve criterio univoco e armonioso"

L'Amministratore delegato dell'Inter è intervenuto in diretta a Sky Sport 24: "Come cittadino dico che siamo in una situazione di emergenza, è normale che dobbiamo avere grande rispetto per tutela della salute di ogni cittadino. Come dirigente sportivo è chiaro che ci troviamo a confrontarci con questa emergenza nell'ottica di pianificare il campionato italiano, che già domenica scorsa ha subito alcuni rinvii. Questa decisione repentina può essere anche comprensibile rispetto ai cittadini, ma dall'altra parte sono preoccupato perchè se dovesse essere ufficializzato il blocco fino all'8 marzo delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mi chiedo come riusciremo a gestire alcune partite della prossima giornata come Atalanta-Lazio e Inter-Sassuolo, con squadre impegnate anche in Europa. Va adottato un criterio univoco e armonioso. Come Inter abbiamo chiesto di convocare e con urgenza un Consiglio straordinario, i temi da discutere sono tanti e delicati. Nel momento in cui parliamo di calcio dobbiamo cercare di farlo nel migliore dei modi adottando una scelta univoca, e sarà difficile visto che il calendario è compresso di impegni. La sfida europea di giovedì scorso è stata un'esperienza surreale, non bella da vedersi, una situazione in cui vengono penalizzate anche le tifoserie. Sono preoccupato per il futuro. Di sicuro la situazione poteva essere affrontata prima, evitando decisioni dell'ultimo momento".