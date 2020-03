L'Atalanta travolge in trasferta il Lecce e nel post partita Gasperini conferma quanto detto dal Papu Gomez in una recente intervista: "Tra le varie cose studiamo anche l’arbitro, perché è spesso posizionato meglio per trovare lo spazio"

Una vittoria netta, 7-2, in casa del Lecce per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che continua a stupire. Fra i segreti della squadra bergamasca spunta lo studio della posizione dell’arbitro, come spiegato dal Papu Gomez in una recente intervista a "El Pais" e confermato nel post partita dall'allenatore. "E' una posizione molto utile per ricevere il pallone e per gli smarcamenti - ha raccontato Gasperini -. Di solito l'arbitro è quello posizionato meglio, ha sempre più spazio intorno. Ci sono tante situazioni in cui i direttori di gara sono nelle posizioni migliori possibili". L'Atalanta continua a dare spettacolo in tutto e per tutto.