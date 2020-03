Sampdoria-Verona rinviata, almeno per il momento al 13 maggio 2020. La Lega Serie A applica lo stesso trattamento che aveva già coinvolto altre cinque partitte della 26^ giornata (Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina). Niente porte chiuse, come aveva chiesto in giornata il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ma un rinvio. Quando? Nel comunicato ufficiale si parla del 13 maggio, ma nelle ultime ore sta avanzando l'ipotesi di recuperare le sei partite della 26^ giornata, non disputate a causa dell'emergenza coronavirus, il prossimo weekend, tra sabato 7 e lunedì 9 marzo.

Il comunicato della Lega sul rinvio di Samp-Verona

"La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020".