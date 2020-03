Recuperi, nulla di fatto nel Consiglio straordinario di Lega. Convocata Assemblea

Il Consiglio straordinario, con i partecipanti collegati in conference call, si è risolto con un nulla di fatto. Convocata per mercoledì a Roma un'Assemblea straordinaria alla presenza dei 20 presidenti di Serie A

Nulla di fatto nel Consiglio straordinario della Lega Serie A, convocato questa mattina in conference call dopo i rinvii di cinque partite di questo fine settimana per l'emergenza coronavirus. Alla riunione hanno partecipato: Paolo Dal Pino (Presidente Lega A), Luigi De Siervo (Ad Lega A), Maurizio Casasco (consigliere Lega A), Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello (Inter), Stefano Campoccia (Udinese), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (Milan), Claudio Lotito (Lazio). Convocata per il prossimo mercoledì a Roma un'assemblea straordinaria alla presenza di tutti i 20 presidenti dei club di Serie A