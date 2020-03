In uno dei due match in programma oggi in Serie A, gli operatori sanitari hanno controllato la temperatura corporea dei tifosi al Via del Mare, prima del fischio d'inizio di Lecce-Atalanta. Procedura facoltativa per i salentini, non obbligatoria per quelli arrivati da Bergamo, ma quasi tutti si sono sottoposti al termoscanner

