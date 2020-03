1/12

Ingresso in campo al minuto 73 (al posto di Ilicic), gol al minuto 87. Contro il Lecce, Luis Muriel ha segnato, giocando appena 17 minuti, il suo dodicesimo gol in campionato, il numero 7 partendo dalla panchina, il numero 13 in carriera da subentrato. Dati con cui si conferma una fantastica "arma", per il suo allenatore, da utilizzare a partita in corso

7 gol al Lecce, 70 in campionato: Atalanta da record. Gli HIGHLIGHTS della partita