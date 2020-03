Inter, Lukaku: "Io, re di Milano. Che talento Lautaro! Con Brozovic andrei in guerra"

"Lautaro Martinez è uno dei migliori talenti che abbia mai visto", i compagni di squadra nerazzurri più simpatici sono senza dubbio "Ashley Young e Stefano Sensi". Romelo Lukaku risponde alla domande dei tifosi attraverso le storie del proprio profilo Instagram e sono davvero diverse le curiosità svelate dall’attaccante belga che non nasconde tutta la sua “felicità per giocare nell’Inter”. Il gol preferito realizzato in questa stagione con la maglia dell’Inter è quello siglato a San Siro contro il Genoa, ma tra i momenti da incorniciare della carriera c’è sicuramente "la rete realizzata in Belgio-Portogallo su assist di mio fratello Jordan". Thierry Henry il giocatore del passato con cui avrebbe voluto giocare, anche se gli idoli sono “Drogba e Anelka". Risposta particolare anche su Brozovic: "Cosa penso di Marcelo? Se andassi in guerra e dovessi portarmi dietro qualcuno sceglierei lui. Grande personalità, tanta qualità".

"Esposito ha tanto talento"

La carbonara il piatto italiano preferito da Lukaku, che non ha dubbi sui tifosi dell’Inter, definitivi come "i migliori del mondo". L’attaccante belga poi cita De Bruyne come il centrocampista più forte con cui ha giocato (“ha gli occhi anche dietro la schiena”) ed elogia il giovane Esposito: "Ha tanto talento, se continua così può diventare un grande". Secondo Lukaku, il difensore più duro da affrontare invece è Vertonghen. E alla domanda su chi sia il re di Milano? In risposta arriva la foto della sua esultanza dopo il gol del derby che lascia davvero dubbi sul suo pensiero. Parole importanti anche per Berni: "È il collante della squadra. Quando hai bisogno di qualcosa, lui è sempre lì. Sempre positivo e dà consigli con le parole giuste prima di giocare".