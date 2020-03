Tra campo, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì, e futuro societario: ore frenetiche in casa Milan. La frattura tra Boban e Gazidis è ormai insanabile, resta da capire se sarà così anche per Paolo Maldini. Ci sono delle possibilità infatti che il direttore dell’area tecnica rossonera resti al Milan fino al termine della stagione, così da non lasciare “solo” Stefano Pioli, allenatore scelto proprio dall’attuale area sportiva rossonera. Poco prima delle 13, intanto, sia Boban che Maldini hanno raggiunto il centro sportivo di Milanello prima ancora dell’arrivo della squadra, dei giocatori infatti era presente solo il capitano Alessio Romagnoli. Per i due dirigenti rossoneri un incontro con la squadra anche per far capire e spiegare ai giocatori cosa sta succedendo dopo la caotica giornata di lunedì. Boban lascerà il Milan solo 8 mesi dopo il suo approdo in dirigenza. Una nuova rivoluzione alle porte dunque in casa rossonera che, da come sembra, riguarderà anche Stefano Pioli: tutti gli indizi, infatti, portano verso la non riconferma in panchina per l’allenatore che proverà comunque a centrare tutti gli obiettivi possibili in questo finale di stagione, iniziando dall’ottenere il pass per la finale di Coppa Italia.