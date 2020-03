Zhang ha commentato alla BBC la decisione di giocare a porte chiuse: "E' la soluzione migliore, dobbiamo dare il buon esempio". Poi sul post su Instagram all'indirizzo del presidente di Lega Dal Pino. "Ho usato parole troppo forti? No, sono stato leggero...", ha spiegato al Financial Times

"Giocare a porte chiuse è la cosa migliore, dobbiamo dare il buon esempio". Così il presidente dell'Inter Steven Zhang sulla decisione di disputare per un mese le partite di Serie A senza pubblico, dopo il decreto del governo e la nota ufficiale della Figc.

Zhang torna sul post contro Dal Pino



Zhang è tornato a parlare del suo post su Instagram contro il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. "Molte persone pensano che le mie parole siano state forti, ma in realtà credo che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti", ha puntualizzato il numero uno nerazzurro al Financial Times, che aveva definito Dal Pino "il più grande clown che abbia mai visto".