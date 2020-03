Cristiano Ronaldo raggiunge un altro traguardo nella sua carriera da fenomeno: nel big match contro l'Inter il portoghese festeggia le 1000 partite tra club e nazionale maggiore. Un percorso iniziato proprio contro i nerazzurri, in un preliminare di Champions del 2002 con il suo Sporting Lisbona. Da allora 725 gol a decine di squadre in giro per il mondo. Scopriamo quali sono i club a cui il fuoriclasse di Funchal ha segnato con più frequenza

