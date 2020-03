1/12

Juve-Inter allo Stadium: sono 8 i precedenti in Serie A nel nuovo impianto dei bianconeri, inaugurato nella stagione 2011-2012, la prima di Conte sulla panchina della Juventus. Uno stadio in cui la Signora ha costruito buona parte dei suoi successi e che adesso accoglierà la novità di un derby d'Italia a porte chiuse. Antonio Conte torna dunque in quello che per tre anni è stato il suo fortino, ma non incontrerà i suoi vecchi tifosi

