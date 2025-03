La domanda è quella che risuona sempre nella testa di un club che sta per cambiare allenatore: la situazione migliorerà? Ecco cosa dicono i numeri (per variazione di classifica e media punti) degli otto cambi di guida tecnica della stagione in corso. La Roma ha svoltato con Ranieri, netto miglioramento anche per il Genoa con Vieira. Il Monza è sempre peggiorato, e il Milan…

