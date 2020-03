1/29 ©LaPresse

È lontana oltre 7 anni l'ultima vittoria dell'Inter all'Allianz Stadium, casa della Juventus dalla stagione 2011/12. Decisamente in salita per i nerazzurri la storia della sfida scudetto a Torino, dove nei 7 precedenti più recenti in Serie A hanno perso in quattro occasioni pareggiandone altre due. Ciò nonostante la primissima volta fu una festa: era il 3 novembre 2012, 3-1 in rimonta grazie alla doppietta di Milito e Palacio a ribaltare il provvisorio vantaggio di Vidal. Una serata magica per Stramaccioni che superò Alessio, allenatore che sostituiva temporaneamente Conte oggi sulla panchina nerazzurra. Un parallelo curioso come il presente di quella squadra: che fine ha fatto l'ultima Inter vittoriosa all'Allianz?

