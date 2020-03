Milan-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

I rossoneri, fermi dallo scorso 22 febbraio (1-1 a Firenze), cercano i tre punti a San Siro contro i rossoblù di Nicola in piena lotta salvezza. Le due squadre si affronteranno in un San Siro a porte chiuse alle 15: diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Tre punti per continuare a inseguire l’Europa e per lasciarsi alle spalle l’amaro pareggio con la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato, disputata lo scorso 22 febbraio: è questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli che nel recupero di questa 26^ giornata di Serie A affronta in un San Siro deserto il Genoa di Nicola. La formazione rossoblù, sconfitta al Ferraris dalla Lazio nell’ultimo turno disputato, è alla ricerca di punti salvezza visto che la classifica attualmente la vede al terzultimo posto a quota 22 punti. Il Milan, invece, fino a questo momento del campionato ha conquistato 36 punti, frutto di 10 vittorie, sei pareggi e 9 sconfitte in queste prime 25 giornate di Serie A, dove occupa la settima posizione (a -3 dal Napoli che però ha una partita in più).

Dove vedere Milan-Genoa in tv

La partita tra Milan e Genoa, valida per la 26^ giornata di Serie A, sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). La gara si giocherà domenica 8 marzo a San Siro (ma a porte chiuse causa l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus) con fischio d’inizio previsto per le ore 15.