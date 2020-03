Brescia, Balotelli: "Per me non dovrebbe vincere né retrocedere nessuno"

L'attaccante del Brescia sulla sospensione del campionato: "Non so se riprenderà, non credo si giochi già dal 3 aprile. Per me non dovrebbe vincere né retrocedere nessuno, si riparta con una Serie A a 22 squadre. Lazio seconda? Bisognava far recuperare la Juve prima di fermare tutto"

Il campionato di Serie A è stato sospeso, gran parte delle squadre sono ferme e alcune sono in quarantena per i primi casi di coronavirus accertati. Anche i calciatori, dunque, sono chiusi in casa in attesa di riprendere e di capire come proseguirà la stagione. Mario Balotelli, sempre attivo sui social, ha trascorso del tempo intervenendo in una diretta del suo amico influencer Damiano 'Er Faina', parlando anche del campionato di Serie A. "Non so se proseguirà, penso proprio di no – le parole dell'attaccante del Brescia – La data di ripresa è approssimativa, ma non credo si ricominci il 3 aprile. Per me non dovrebbe vincere né retrocedere nessuno e l'anno prossimo bisognerebbe fare un campionato a 22 squadre, facendo salire le prime due della Serie B".

"Prima di fermarsi bisognava far recuperare la Juve"

Sullo scudetto e le competizioni europee, aggiunge: "Finalissima Juve-Lazio? Si può fare, così come si potrebbero fare tante cose, ma non le faranno. La Lazio è seconda perché bisognava far recuperare la Juve, prima di fermare tutto. Credo vadano sospese anche Champions League ed Europa League e spostare l'Europeo al 2021 non sarebbe una brutta idea".