Un altro contagiato da Covid-19 in Serie A. Dopo Rugani, infatti, anche Manolo Gabbiadini è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la stessa Sampdoria con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene - ha scritto il club in una nota -. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa". La società blucerchiata aveva già disposto da mercoledì la sospensione degli allenamenti in seguito all'emergenza coronavirus.