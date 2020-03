Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus . Il difensore della Juventus è il primo calciatore a essere stato contagiato in Serie A , dopo i vari casi già accertati in Serie C, ed è attualmente asintomatico. Con queste parole la società bianconera, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la notizia: "Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

Il giocatore, come scrive la Juve nella nota, oggi era privo di sintomi ma nella giornata di martedì aveva riportato qualche linea di febbre. Proprio per questo motivo, una volta rientrato alla Continassa per allenarsi, la Juve ha deciso di sottoporre il giocatore al tampone, risultato positivo. La società ora avvierà tutti i controlli e le operazioni del caso per ricostruire i contatti del giocatore, che aveva giocato titolare contro il Brescia il 16 febbraio e contro la Spal il 22 febbraio, mentre era rimasto in panchina nelle ultime due gare contro Lione e Inter, e mettere in sicurezza il centro sportivo della Continassa. Sospesi dunque gli allenamenti, ai quali in questi giorni la squadra si stava sottoponendo in vista del prossimo, a questo punto teorico, impegno di Champions contro il Lione, previsto per martedì 17 marzo. Anche l'Inter, ultima avversaria della Juventus in campionato, ha fatto sapere che da domani sospenderà ogni attività e chiuderà il centro sportivo di Appiano.