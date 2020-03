Playstation e favole: le nuove sfide per "giocare in casa"

Si gioca a porte chiuse. Le porte però sono quelle di ingresso, blindate contro un avversario invisibile, e guai ad aprirle se non per necessità. Si gioca sempre in casa, mai in trasferta, ma il risultato vale comunque doppio: per se stessi e per gli altri. Si gioca non per vincere ma per ingannare il tempo, magari on line, in “condivisione” più che in mondovisione.

È la nuova sfida che gli appassionati di calcio devono raccogliere, e a lanciarla spesso sono i club che vogliono restare distanti ma uniti ai propri tifosi. Come la Fiorentina, che inaugura il primo torneo ufficiale di calcio su Playstation 4 per cuori viola. Ci si iscrive facilmente e gratis sulle piattaforme on line della console, scegliendo in quale campionato sfidarsi, se a Pes2020 di Konami o Fifa2020 di EA Sports. Il fischio di inizio del torneo di Pes sarà il 21 e il 22 marzo, per Fifa bisognerà aspettare il 24 e il 25 marzo.