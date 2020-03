Se si vuole trovare il lato positivo nel complicato periodo che stanno trascorrendo tutti gli italiani, costretti a stare a casa per fronteggiare l'emergenza coronavirus, c'è quello di poter trascorrere del tempo in compagnia della famiglia. Poter condividere giornate intere insieme alla propria moglie o ai propri figli. Esattamente quello che sta accadendo anche in casa Papu Gomez, con l'attaccante dell'Atalanta che sta osservando il periodo di isolamento domiciliare previsto in via precauzionale dopo i casi di positività al Covid-19 emersi nel Valencia, ultimo avversario dei nerazzurri in Champions League. Una convivenza che però sembra iniziare a stare un po' stretta alla moglie Linda . Dopo soli quattro giorni, il Papu è stato già polverizzato sui social dalla consorte, che lo ha fatto sparire con un bazooka virtuale dagli effetti magici. Uno scherzo, frutto di un'applicazione su Instagram. Evidentemente anche Linda non vede l'ora che il campionato ricominci.