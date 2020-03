A seguito della positività di 5 giocatori del Valencia, avversaria affrontata martedì in Champions League, la società bergamasca ha comunicato di aver adottato tutte le misure previste. "Confermati la forma dell'isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche", come ribadito in una nota ufficiale. Inizialmente la ripresa degli allenamenti era fissata per lunedì e successivamente slittata a mercoledì: ora i nerazzurri di Gasperini si ritroveranno in campo il 24 marzo

Nuova misura imposta dall'Atalanta ai propri giocatori, provvedimento adottato in seguito alla positività al Coronavirus di cinque giocatori del Valencia. Oltre ad Ezequiel Garay, giocatore che non aveva affrontato i nerazzurri nella doppia sfida di Champions League, gli spagnoli hanno comunicato altri quattro casi nella propria rosa tra giocatori e componenti dello staff medico. Affrontata mercoledì al Mestalla, match di ritorno che ha sancito l’accesso ai quarti di finale della squadra di Gasperini, l’Atalanta ha comunicato attraverso una nota ufficiale la propria decisione: "A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta B.C. comunica che sono stati confermati la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell’istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia”.

Atalanta, stop fino al 24 marzo

Inizialmente attesa in campo nel pomeriggio di lunedì 16, data fissata per la ripresa degli allenamenti, l’Atalanta sarebbe tornata in campo mercoledì 18 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Da ricordare come, dopo il lavoro di scarico post Valencia di mercoledì mattina, la società aveva annullato le tre sessioni pomeridiane da giovedì a sabato. Stop che proseguirà quindi fino al prossimo martedì 24 marzo, sosta forzata come da ultima disposizione del club che osserverà ulteriori 14 giorni a casa per i propri tesserati.