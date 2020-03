1/11

"Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie"

Con questo messaggio, postato sia sul suo profilo Instagram che su quello Twitter, Daniele Rugani ha confermato la positività al coronavirus, rassicurando allo stesso tempo tutti quanti sulle sue condizioni di salute. Immediata la risposta del mondo del calcio, con i primi messaggi arrivati già pochi minuti dopo i suoi post



Rugani positivo al coronavirus. Il difensore della Juve: "Sto bene"