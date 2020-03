Il presidente nerazzurro torna a lanciare un messaggio di incoraggiamento su Instagram. L'immagine dell'Italia sorretta da una dottoressa italiana e un medico cinese. Un messaggio di unità tra Cina e Italia: "Ci sosteniamo gli uni con gli altri come sempre e non vi deluderemo mai! Tutto andrà bene"

Un messaggio di unità, di amicizia e di incoraggiamento. Steven Zhang su Instagram ha voluto rilanciare una vignetta, che mostra una dottoressa italiana e un medico cinese che sostengono l'Italia. Poche parole a sostegno dell'immagine da parte del presidente dell'Inter: "Noi ci sosteniamo gli uni con gli altri come sempre e non vi deluderemo mai! La salute per prima. Tutto andrà bene". Un messaggio che si aggiunge alle numerose iniziative concrete messo in campo da Steven Zhang nelle ultime settimane, sia a titolo personale che come Club, per dare sostegno alle strutture sanitarie del nostro paese.