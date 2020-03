Matuidi della Juventus positivo al coronavirus: "Sta bene e non ha sintomi"

Dopo Daniele Rugani, c’è il secondo positivo al Coronavirus in casa Juventus: si tratta del centrocampista francese che è in isolamento volontario domiciliare da mercoledì 11 marzo. Il club bianconero: “Sta bene ed è asintomatico”

Anche Blaise Matuidi è risultato positivo al coronavirus. Lo ha rivelato la Juventus con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale poco dopo le 19. Come i suoi compagni, il centrocampista francese è in isolamento domiciliare dallo scorso mercoledì 11 marzo: il giorno in cui è stata ufficializzata la positività del compagno di squadra Daniele Rugani. “Continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”, spiega il club bianconero.

Matuidi è il 12° caso di coronavirus in Serie A

I positivi al Covid-19. Per la Juventus Daniele Rugani (11 marzo), Blaise Matuidi (17 marzo). Sette in casa Sampdoria: Manolo Gabbiadini (12 marzo), Omar Colley (13 marzo), Albin Ekdal (13 marzo), Antonino La Gumina (13 marzo), Morten Thorsby (13 marzo), Fabio Depaoli (14 marzo), Bartosz Bereszynsky (14 marzo). Per la Fiorentina sono risultati positivi Dusan Vlahovic (13 marzo), Patrick Cutrone (14 marzo), German Pezzella (14 marzo).

Blaise Matuidi, due giorni fa il messaggio su Instagram

Solo 48 ore fa il centrocampista francese aveva voluto rivolgere un suo pensiero ai tifosi e a chi lavora sul campo come medici e infermieri: “In questo momento difficile per tutti noi – ha detto – vorrei semplicemente invitarvi a seguire bene le indicazioni ufficiali e a prendervi cura di voi stessi e delle vostre famiglie. Un grande incoraggiamento e un infinito”