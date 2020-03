Il campione argentino ha pubblicato su un Instagram una foto con tutte le sue maglie da collezione: alcuni sono dei campioni affermati, altri sono davvero sorprendenti. Come José Mauri: "Grazie Paulo per avermi messo in primo piani, ora ti faccio un bonifico"

Tra i palleggi in giardino con la fidanzata Oriana Sabatini e gli allenamenti quotidiani, Paulo Dybala ha pensato di condividere con i suoi follower su Instagram la personale collezione di magliette da calcio. Per i giocatori scambiarsi le divise da gioco al termine di ogni partita è un rito sacro. Le casacche diventano trofei da esibire all’interno delle proprie abitazioni. Ecco che l’argentino ha mostrato a tutti il suo vasto "archivio".

Una collezione da sogno

"Quante ce ne sono?", scrive il numero 10 della Juve postando una foto che lo ritrae in mezzo ad appendini e scatoloni con decine di pezzi unici. La raccolta è piuttosto variegata: le maglie vanno dalle squadre di club alle nazionali. C’è la 10 di Juan Roman Riquelme al Boca Juniors, una sorta di cimelio per tutti i tifosi degli Xeinezes. Oppure la maglia di Ronaldinho al Milan. Si vede anche la "diez" di Rodrigo De Paul, amico e connazionale della Joya.

Presenti anche nomi insospettabili

Non solo fuoriclasse. La collezione dell’attaccante sorprende anche per alcuni nomi che nessuno si aspetterebbe. Su tutti spicca quello dell’ex giocatore del Milan José Mauri. Il centrocampista, oggi al Club Atletico Talleres di Cordoba, ha subito ringraziato Dybala per l’omaggio, commentando il post. "Grazie fratello, passami il codice CBU che ti faccio un bonifico per avermi messo in primo piano", la simpatica replica di José Mauri. Chissà che nei prossimi giorni il 10 della Juve non metta in mostra altri pezzi pregiati. Famosi o meno.