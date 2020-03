Salta tutto il mese di maggio della Formula 1 a causa del coronavirus: rinviati a data da destinarsi i GP d'Olanda, Spagna e Montecarlo. In precedenza era stato annullato quello d'esordio in Australia e rinviate le gare in Cina, Bahrain e Vietnam. Salvo nuove decisioni, la stagione scatterà a Baku

Cambia ancora il calendario del Mondiale di Formula 1. I rischi legati alla pandemia di coronavirus hanno imposto un nuovo slittamento, con tutte le gare previste nel mese di maggio che slittano a data da destinarsi: si tratta del GP d'Olanda (3 maggio), del GP di Spagna (10 maggio) e del GP di Montecarlo (24 maggio). Salvo nuovi rinvii, che non si possono escludere data la situazione in costante evoluzione, il campionato 2020 dovrebbe scattare a Baku, Azerbaigian, nel weekend del 5-7 giugno. In precedenza, oltre alla cancellazione del Gran Premio d'Australia, erano state rinviate le gare in Cina, Bahrain e Vietnam.