Allenamenti casalinghi per i calciatori, chiamati a mantenere la forma in attesa della ripresa dei campionati. E allora perché non migliorare... la mira? Per informazioni chiedere a coloro che non hanno ancora segnato in campionato pur calciando regolarmente in porta. Attraverso i dati di Opta, che considerano anche i tiri respinti, ecco la top 20 del torneo con un leader per distacco

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE