Chiusi dentro casa tra allenamenti in giardino e corse pure in corridoio. Non mancano le soluzioni ai giocatori del campionato, loro che non vedono l'ora di tornare a correre in campo. Chi l'aveva fatto di più prima dello stop imposto dall'emergenza Coronavirus? Ecco la top 20 del torneo per media di chilometri percorsi a partita, classifica dove trovano spazio ben quattro interisti

