Occorre tanta fantasia in questi giorni, d'altronde tutti siamo chiamati a restare in casa inventando le nostre giornate. Noi come i calciatori, obbligati allo stop in attesa di tornare in campo. Ma chi erano i più esaltanti prima dell'emergenza Coronavirus? Se il dribbling è arte, loro ne sanno qualcosa: ecco la top 20 con i migliori della Serie A

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI