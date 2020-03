Douglas Costa lascia Torino e rientra in Brasile dai familiari. Il giocatore, come già altri suoi compagni, ha voluto tornare nel proprio paese d’origine in questo periodo di emergenza, dopo esser risultato negativo al tampone per il coronavirus. La ripresa degli allenamenti inoltre non è stata ancora fissata dalla Juventus. Oltre a Douglas Costa, anche Higuain, Pjanic e Khedira hanno lasciato la città per recarsi dalle rispettive famiglie.

Dybala terzo positivo

Sono già tre i calciatori della Juve che sono risultati positivi al tampone per il coronavirus: Daniele Rugani, Blaise Matuidi e l’ultimo è Paulo Dybala, che attraverso Instagram ha reso noto che sia lui che la compagna Oriana Sabatini sono stati contagiati.