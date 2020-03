Dybala della Juventus positivo al coronavirus: "Io e Oriana siamo in perfette condizioni"

Anche Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini sono risultati positivi al coronavirus. Un breve messaggio sui social per annunciarlo, una foto della coppia sorridente: "Volevo informarvi - scrive l'argentino - che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!" Dybala si trova in auto isolamento nella propria casa, come avvenuto per gli altri compagni bianconeri, dopo la positività di Daniele Rugani. Il numero 10 bianconero è il terzo caso di positività nella Juventus, dopo quella dello stesso Rugani e del francese Matuidi. "Sta bene ed è asintomatico - conferma anche la Juventus tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito -. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime".

I messaggi social di Dybala

Dal giorno dell'isolamento sono stati tanti i messaggi social postati dall'argentino in compagnia di Oriana: dalla cucina ai palleggi in giardino, dalla sua collezione di maglie allo scherzo con le uova. Di qualche ora precedente, invece, il suo messaggio di grande solidarietà in questo delicato momento storico: "Tutti i tifosi di calcio sono un'unica squadra oggi, uniti per lottare insieme all'Italia. Non esistono squadre di calcio, tutti noi dobbiamo combattere insieme e seguire i consigli" - aveva detto in una recente diretta Instagram.