Colpita da ictus lo scorso 3 marzo, la madre di Cristiano Ronaldo ha lasciato l'ospedale per far rientro nella propria abitazione: "Sono tornata e ho la fortuna di avere la famiglia al mio fianco. Grazie a tutti per il sostegno"

La notizia più attesa per Cristiano Ronaldo è finalmente arrivata. La madre Dolores Aveiro ha lasciato l’ospedale Dr. Nélio Mendonça di Funchal dove era ricoverata in seguito all’ictus dello scorso 3 marzo e ha fatto rientro nella propria abitazione a Madeira, dove il calciatore bianconero sta trascorrendo la sua quarantena. Ad annunciarlo con un post su Instagram è proprio la mamma del fuoriclasse portoghese della Juventus: "Ragazzi pensavate che non sarei tornata! Sono tornata lentamente, delicatamente, con calma e con la pace nel mio cuore, e con un pensiero, che non serve giudicare il colore della pelle, i vestiti che indossi, le scarpe o l'aspetto di ognuno, non siamo nulla di fronte alla vita, siamo semplici pedine in questo mondo, la vita è una lezione e dobbiamo solo apprezzare ed essere grati per tutto!!! Ed avere fede in Dio che tutto andrà bene!!!", si legge nel messaggio della signora Dolores Aveiro.

"Ho la fortuna di avere la mia famiglia con come"

La madre di Cristiano Ronaldo racconta tutte le sue emozioni dopo le dimissioni dall’ospedale: "Ho la fortuna di avere l'opportunità di vivere per amare la mia famiglia e averli vicini a me. Grazie a tutti per il vostro sostegno e affetto, sono stati giorni difficili, ma fatti di lotte e vittorie, sono già nella mia casetta circondata dall'amore della mia famiglia, che è la mia forza e le mia energia, sarò qui come mi piace ma mi prenderò sempre cura di me... e abbiate fede, tutto andrà bene!! Restate a casa!!", conclude il messaggio.