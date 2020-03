Quali sono i club che hanno beneficiato maggiormente del cambio di allenatore durante questa stagione di Serie A? Senza dubbio le genovesi. Ecco la classifica ordinata per media punti dei nuovi mister rispetto ai loro predecessori esonerati: solo in 3 sono riusciti a peggiorare la situazione, sebbene alcuni hanno avuto poco tempo per sortire l'effetto sperato