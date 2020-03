Per anni è stato uno dei luoghi maggiormente frequentati (anche) dagli operati di calciomercato: presidenti, procuratori, calciatori, direttori sportivi ad affollarne stanze e corridoi per cercare di trovare l’accordo e chiudere un trasferimento. L’Hotel Michelangelo, a due passi dalla stazione centrale di Milano, diventerà presto una struttura a disposizione delle persone costrette alla quarantena per via dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo a dura prova tutta Italia, Lombardia in primis. Ad annunciarlo con un videomessaggio su Instagram è il sindaco di Milano Beppe Sala: "L’Hotel Michelangelo, vicino alla stazione centrale, era un hotel già in chiusura prima del virus. Ora lo prendiamo per metterlo a disposizione della Prefettura e dell’autorità sanitaria pensando che potrà servire in particolare per chi dovrà fare la quarantena". Le circa 300 stanze dell’hotel saranno dunque pronte ad ospitare le persone costrette a rimanere in isolamento.