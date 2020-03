Completati i tamponi per riscontrare la positività al coronavirus ai giocatori, che erano in isolamento dall'11 marzo: positivi solo Rugani, Matuidi e Dybala, negativi tutti gli altri. Per i membri dello staff, invece, i tamponi verranno eseguiti solo in caso di sintomaticità

Sono arrivati gli esiti dei tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori della Juventus, tuttora in isolamento dopo il primo caso di positività al coronavirus, quello di Rugani. Ebbene, la buona notizia per i bianconeri è che nessun altro calciatore è risultato positivo e dunque restano solo tre i tesserati bianconeri colpiti dal nuovo Covid-19, tutti attualmente in buone condizioni e asintomatici: Daniele Rugani, come già detto, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, che proprio poche ore fa aveva annunciato tramite un messaggio su Instagram la sua positività. I tamponi sono stati effettuati solo ai calciatori e non sul resto dei componenti dello staff, che rimangono comunque in isolamento prevetivo e verranno analizzati solo in caso di presenza di sintomaticità.

I giocatori e i dipendenti del club proseguiranno comunque il periodo di isolamento iniziato l'11 marzo, quando era stata comunicata la positività di Rugani. Sono cinque i giocatori che invece sono rientrati in patria: si tratta, oltre a Cristiano Ronaldo che si trova a Madeira, di Khedira (tornato in Germania), Pjanic (Lussemburgo), Douglas Costa (Brasile) e Higuain (Argentina). Non sono risultati positivi al Covid-19 ma al momento del ritorno in Italia dovranno essere sottoposti all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, come da disposizioni del Governo legate all'emergenza sanitaria.