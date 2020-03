1/5

La Roma ha scelto un 4-3-3 con elementi in grado di segnare 463 gol complessivi durante la loro esperienza giallorossa. Tra i pali c'è Konsel, con Cafu e Riise terzini e al centro la coppia Mexes-Samuel. Keita e Pizarro per dare ordine al centrocampo, Nakata per illuminare il trio offensivo composto da Ghiggia, Totti e Voeller



Foto Twitter @ASRomaEN