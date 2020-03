Il calciatore inglese dell'Inter ha descritto la situazione che si sta vivendo nel nostro Paese, applaudendo il popolo italiano per come sta reagendo all'emergenza: "Nei supermercati c'è una calma sorprendente, non ci sono liti per il cibo e gli scaffali non sono mai vuoti"

In Italia è arrivato durante il mercato invernale, dopo una vita trascorsa in Inghilterra: Watford, Aston Villa, United poi la chiamata di Antonio Conte e l’approdo all’Inter. 7 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League poi lo stop forzato causa l’emergenza Coronavirus. Ashley Young, in questi giorni così complicati per il nostro Paese, ha valuto fare i complimenti al popolo italiano per come sta affrontando la battaglia al Covid-19: “Volevo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l'epicentro del virus. Realisticamente andare in un supermercato è ora il rischio principale, perché in questi luoghi si può diffondere il virus e si può correre il rischio di essere contagiati. In Italia quando si va lì c'è una calma sorprendente: niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti e nessuna lite col personale su limitazioni o altro!”, ha scritto l’esterno nerazzurro su Twitter. “In quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano, quindi non è mai troppo affollato!", ha proseguito Young.

"Manteniamo le distanze per salvare vite umane"

Il calciatore dell’Inter dà poi anche dei consigli su come evitare il contagio: “Se dovete prendere l’ascensore con un'altra persona, state dal lato opposto e con la faccia rivolta verso il muro. Usate sempre i guanti, fin da quando scendete dalla macchina, e toglieteli solo quando ci rientrate. Usate una maschera per tenere coperti naso e bocca. Rispettate sempre la distanza di sicurezza. Questo è ciò che stiamo facendo qui in Italia, non è una reazione eccessiva, bisogna stare al sicuro. E anche gli altri dovrebbero farlo. Non è orribile, è un modo per mantenere le distanze e aiutare a salvare vite", ha concluso Ashley Young.