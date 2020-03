Coronavirus, la Roma distribuisce cibo e medicine agli abbonati con più di 75 anni

Spostamenti proibiti e uscite limitate soltanto per procurarsi beni di prima necessità, l'Italia è ferma da qualche settimana per combattere il coronavirus. Il mondo del calcio, in attesa di capire quando si potrà riprendere, si sta impegnando per appoggiare la lotta a quest'emergenza che sta colpendo tutto il mondo. La Roma, ad esempio, nei giorni scorsi ha aperto una raccolta fondi e ha donato 13.000 mascherine agli ospedali della Capitale. La società giallorossa, inoltre, ha organizzato anche una distribuzione di beni di prima necessità per gli abbonati che hanno più di 75 anni. Questi riceveranno a casa un box di Roma Cares con cibo e medicinali. Una bella iniziativa per aiutare i tifosi più anziani a superare le difficoltà di questi giorni così difficili.