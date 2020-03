Un quiz al giorno nelle storie Instagram per stare vicini ai tifosi in questi giorni così difficili e ricordare alcune delle tappe più importanti della storia del club. Un modo per mettere alla prova i sostenitori sulla propria squadra del cuore ma che in casa Virtus Entella ha regalato una piacevolissima sorpresa. Perché, alla domanda legata al debutto in Serie B di Nicolò Zaniolo il più veloce a rispondere è stato proprio… il talento della Roma. "Contro chi ha debuttato in Serie B Zaniolo?", il quiz proposto dall’Entella. "Benevento", la risposta, ovviamente corretta, immediata del classe 1999 che "ha bruciato sul tempo i tanti tifosi che subito dopo lo hanno applaudito ed elogiato per la simpatia e l’affetto che continua a nutrire verso i nostri colori. Grande Nico, sempre top anche chiuso in casa!", ha successivamente scritto l’Entella pubblicando su Instgram il post che testimonia la rapidità della risposta di Zaniolo.